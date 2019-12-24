24 Aralık 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı!

Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 Giriş Tarihi: 24.12.2019

Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla sezon başından itibaren tüm VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Ligin 16.haftasında, stadımızda ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı 'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.

Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta "Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı" çağrısı yapmaktadır.

Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün bugün 'na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü


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