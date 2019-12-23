Birer fire verdiler

Zorlu derbide iki takımdan da birer isim cezalı durumuna düştü. Siyah-beyazlılarda Lens, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz mücadeleyi sarı kart görerek tamamladı.

Zorlu derbide iki takımdan da birer isim cezalı durumuna düştü. Siyah-beyazlılarda Lens, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz mücadeleyi sarı kart görerek tamamladı. Hollandalı Lens, gelecek haftaki Gençlerbirliği, Serdar Aziz de Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.