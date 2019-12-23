23 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Altay atılmalı mıydı?

Altay atılmalı mıydı?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Karşılaşmanın bir başka tartışması da Altay Bayındır'ın topu eline alması ile yaşandı. 40. dakikada kaleci Altay oyuna sokmak için yere koyduğu topu Burak'ın baskısı sonrasında tekrardan eline alınca hakem çift vuruş verdi.

Karşılaşmanın bir başka tartışması da Altay Bayındır'ın topu eline alması ile yaşandı. 40. dakikada kaleci Altay oyuna sokmak için yere koyduğu topu Burak'ın baskısı sonrasında tekrardan eline alınca hakem çift vuruş verdi. Fenerbahçeliler, topa Burak dokunduktan sonra Altay'ın tekrar eline almasının normal olduğunu savunurken, Beşiktaşlı futbolseverler ise 'Bariz gol şansı var. Kural hatası var. Altay'ın kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Çift vuruş yanlış karar" iddiasında bulundular.

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