22 Aralık 2019, Pazar
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Stoperde Zanka kanatta Deniz!
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Ersun Yanal ilk onbiri bu akşam kesinleştirecek. Stoper ve kanatlarda hala kimin oynayacağı net değil. Son bilgilere göre sarı-lacivertlilerin sahaya kalede Altay, savunmada Isla, Zanka, Serdar, Dirar, ön liberoda Emre ile Gustavo, sol kanatta Deniz, sağda Ozan, forvet arkasında Kruse ileri uçta ise Muriç ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Jailson, Tolga ve Ferdi’nin de oynama şansı bulunuyor
Ersun Yanal ilk onbiri bu akşam kesinleştirecek. Stoper ve kanatlarda hala kimin oynayacağı net değil. Son bilgilere göre sarı-lacivertlilerin sahaya kalede Altay, savunmada Isla, Zanka, Serdar, Dirar, ön liberoda Emre ile Gustavo, sol kanatta Deniz, sağda Ozan, forvet arkasında Kruse ileri uçta ise Muriç ilk 11'iyle çıkması bekleniyor. Jailson, Tolga ve Ferdi'nin de oynama şansı bulunuyor
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