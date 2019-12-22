22 Aralık 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Stoperde Zanka kanatta Deniz!

Stoperde Zanka kanatta Deniz!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.12.2019

ilk onbiri bu akşam kesinleştirecek. Stoper ve kanatlarda hala kimin oynayacağı net değil. Son bilgilere göre sarı-lacivertlilerin sahaya kalede Altay, savunmada Isla, Zanka, Serdar, Dirar, ön liberoda Emre ile Gustavo, sol kanatta Deniz, sağda Ozan, forvet arkasında Kruse ileri uçta ise Muriç ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Jailson, Tolga ve Ferdi’nin de oynama şansı bulunuyor

ilk onbiri bu akşam kesinleştirecek. Stoper ve kanatlarda hala kimin oynayacağı net değil. Son bilgilere göre sarı-lacivertlilerin sahaya kalede Altay, savunmada Isla, Zanka, Serdar, Dirar, ön liberoda Emre ile Gustavo, sol kanatta Deniz, sağda Ozan, forvet arkasında Kruse ileri uçta ise Muriç ilk 11'iyle çıkması bekleniyor. Jailson, Tolga ve Ferdi'nin de oynama şansı bulunuyor
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Dev maç öncesi son dakika gelişmesi! İşte derbinin 11'leri Dev maç öncesi son dakika gelişmesi! İşte derbinin 11'leri
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması! Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması!
Dev derbi öncesi olay fotoğraf! F.Bahçe'nin gözdesi Muriç tanınmaz halde Dev derbi öncesi olay fotoğraf! F.Bahçe'nin gözdesi Muriç tanınmaz halde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör