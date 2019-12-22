Derbiden fazlası
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini yenerek taraftarıyla barışmak ve yeniden şampiyonluk havasına dönmek istiyor. Aksi sonuçlar ise çok şeye gebe.
Sezonun son derbisinde bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak F.Bahçe, 3 puan için kenetlendi. Ligde son 4 maçta 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini devirip hem kötü gidişe 'dur' demek hem de şampiyonluk havasına geri dönmek istiyor. Sivas'ta oyuncuları 'tepki vermemekle' eleştiren Yanal'ın, "Gerçek F.Bahçe'yi gösterelim. Hala her şey elimizde. Kazanırsak ibreyi tekrar lehimize çeviririz" dediği öğrenildi.
3 OYUNCU SINIRDA
Kanarya'da sakatlıkları süren Zajc, Moses, Hasan Ali ve Sadık yok. Rodrigues ise cezalı. 3'er sarı kartlı Emre, Serdar ve Muriç, bugün de kart görmeleri halinde haftaya Rize'de forma giyemeyecek. Yanal'ın gol yollarında en büyük silahı yine Muriç. Rodrigues ve Moses'ın yokluğunda bu oyuncuya kanatlardan Deniz ile Ozan pozisyon hazırlayacak. Puan kaybı halinde Ersun Yanal ve bazı oyuncularla ilgili radikal kararlar çıkabilir.
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