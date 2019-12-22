Kadıköy'de derbi ateşi!

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın buluşması 19.00’da başlayacak... Derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak

Günler öncesinden biletlere akın eden iki kulübün taraftarları satışları tüketti. 48 bin seyirci kapasiteli Ülker Stadı'nın bugün hınca hınç dolması bekleniyor. Hem Fenerbahçeliler hem Beşiktaşlılar, ilk düdükle birlikte coşkunun tavan yapacağı derbide Kadıköy'ü inletmek için sabırsızlanıyor.



Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş karşılaşması için özel hazırlıklar ve pankartlarla takımı destekleyecek. Tribünlerde tam bir karnaval havası esecek. Öte yandan derbide bilet hasılatının 4 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor. Gelen haberlere göre fiyatı 12 bin TL olan Premium paketlerden 3 adet, 4 bin 250 TL olan Platin paketlerden ise 24 adet satıldığı öğrenildi.

TOP KİMDE KALACAK?



Derbi tam anlamıyla bir topa sahip olma mücadelesine dönüşecek. F.Bahçe iç sahada yüzde 61.1'le en fazla topa sahip olan ekip. Beşiktaş ise yüzde 59'la ligin deplasmanda en fazla topla oynayan takımı. Sarı-lacivertliler iç sahada yüzde 86.9'la en yüksek pas yüzdesi ile oynayan ekip olurken, Beşiktaş ise yine yüzde 85.4'le dış sahanın en iyi pas yüzdeli takımı durumunda. Zanka 81.5 pasla ligin iç sahada en fazla pas yapan, Ruiz ise 87 ile dış sahada en fazla pas yapan oyuncusu. İç sahada en fazla pas isabetiyle oynayan yüzde 94.4'le Jailson, dış sahada en yüksek pas isabetiyle oynayan ise yüzde 93.4'le Atiba.



Fener şutta bariz önde



İki takım arasında bariz fark olan istatistikler de var. Bunların başında şut istatistikleri geliyor. F.Bahçe sahasında 22.6 şut atıp, 8.9 isabet sağlarken, Beşiktaş ise 13 şut atıp 4.7 isabet buldu. Sarı-lacivertliler iç sahada 158 şut atarken, Kartal deplasmanda 91 şutta kaldı. F.Bahçe ceza sahası dışından şutlarda da 70/30, ceza sahasından şutta ise 80/54 üstün.



FENER ÜSTÜN



Kanarya'nın gol sayısında da ezeli rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar oynanan 349 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 482 atarken, siyah- beyazlı takım buna 440 golle karşılık verdi. Takımların sadece ligde oynadığı maçlarda da F.Bahçe 141 gol kaydetti. Beşiktaş ise 140 golde kaldı.



KIRMIZILAR UÇUŞUYOR!



İki takım arasında oynanan maçlarda atmosfer oldukça gergin oluyor. Oynanan son 17 resmi karşılaşmada hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, F.Bahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.



10 İSİM İLK KEZ



Fenerbahçe'de 10 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşayacak. Gustavo, Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay, Rami, Mevlüt Erdinç, Kruse ve Rodrigues Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş'a karşı oynayacak.