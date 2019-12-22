Ersun Yanal: Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız

Süper Lig'in 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Ligin iki ezeli rakibi olan Fenerbahçe ve Beşiktaş sarı-lacivertli ekibin sahasında karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi Ersun Yanal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan iki ekipten Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı "Bazen öyle maçlar vardır ki, 3 puandan daha önemli sonuçları vardır. Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız. Bugün her ne yapacaksak sahada birlikte yapmaya çalışacağız. Sakatlıklar her takımın başına gelebiliyor, bugün de Emre'nin talihsizliği oldu." şeklinde konuştu.