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Ersun Yanal: Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Süper Lig'in 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Ligin iki ezeli rakibi olan Fenerbahçe ve Beşiktaş sarı-lacivertli ekibin sahasında karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi Ersun Yanal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan iki ekipten Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı "Bazen öyle maçlar vardır ki, 3 puandan daha önemli sonuçları vardır. Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız. Bugün her ne yapacaksak sahada birlikte yapmaya çalışacağız. Sakatlıklar her takımın başına gelebiliyor, bugün de Emre'nin talihsizliği oldu." şeklinde konuştu.
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