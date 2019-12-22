23 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız

Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.12.2019

'in 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Ligin iki ezeli rakibi olan  ve  sarı-lacivertli ekibin sahasında karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi  yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'in 16. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan iki ekipten Fenerbahçe teknik direktörü mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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Tecrübeli çalıştırıcı "Bazen öyle maçlar vardır ki, 3 puandan daha önemli sonuçları vardır. Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız. Bugün her ne yapacaksak sahada birlikte yapmaya çalışacağız. Sakatlıklar her takımın başına gelebiliyor, bugün de Emre'nin talihsizliği oldu." şeklinde konuştu.

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