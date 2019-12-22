Ersun Yanal'dan kafa karıştıran açıklama
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Ersun Yanal'ın açıklaması;
Birçok mevkiisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Biz görevimizi yaptık. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."
BASIN TOPLANTISINA EMRE'YLE ÇIKTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sözlerinin ardından basın toplantısına Sportif Direktör Damien Comolli ve takım kaptanı Emre Belözoğlu ile çıktı. Yanal'ın sözleri şöyle:
"Bugün biz yapmamız gerekeni yaptık. Birçok mevkide problemi olan oyuncularım vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şu çok net ki; Fenerbahçe camiasındaki dedikodulara cevabımız olacak. Hafta içi basın bülteni yazacağım. Çirkin saldırılarla bizi yıkamazlar. Herkes haddini bilecek. Öyle arkadan konuşmak olmaz. Sevgili kaptanımın problemi var, bugün oynayamadı. Aramızda hiç problem olmadı. Bu gibi karalamalara itibar etmeyin. Futbolumuzu kaostan kurtarın. Bizim söylediklerimizi dikkate alın. Bu markaya zarar vermeyin."
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