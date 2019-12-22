23 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 Giriş Tarihi: 22.12.2019

'in 16. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak olan 'de , sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

'in 16. haftasında oynanacak dev derbi öncesi 'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu , sakatlığı nedeniyle maçının kadrosundan çıkarıldı.

Tecrübeli futbolcunun sağ kasığında ağrıları olduğu ve tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Real Madrid sahasında puan kaybetti Real Madrid sahasında puan kaybetti
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den 4 yıllık imza Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den 4 yıllık imza
Erman Toroğlu'dan o posizyona ilginç benzetme Erman Toroğlu'dan o posizyona ilginç benzetme
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör