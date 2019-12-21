21 Aralık 2019, Cumartesi
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Zafer onların elinde
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Alman kalecisi Karius'un sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.
Derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Alman kalecisi Karius'un sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Altay, bu sezon ligde kalesini gole kapatmakta zorluk çekti. Genç kaleci, 15 maçın tamamında forma giydi. Bu maçların üçünde rakiplerine gol izni vermeyen Altay, kalan 12 maçta ise 19 gole engel olamadı. Karius, bu sezon gösterdiği olumlu performansla dikkati çekti. Tecrübeli file bekçisi, ligde 15 maçın 14'ünde kaleye geçerken, bu maçların 6'sında rakiplerine gol şansı tanımadı. Kalan 8 maçta kalesinde 15 gol gören Karius, ligin ilk haftasında oynanan ve 3-0 kaybedilen Sivasspor maçında ise forma giymemişti.
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