21 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kanarya çift, Kartal tek devrede

Kanarya çift, Kartal tek devrede
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Fenerbahçe, bu sezon ligde her iki yarıda etkili olurken, maçların ikinci devresinde daha iyi oyun sergiledi. Ligdeki 15 karşılaşmada 29 gol bulan Fenerbahçe, karşılaşmaların genelinde etkili olmayı bildi.

Fenerbahçe, bu sezon ligde her iki yarıda etkili olurken, maçların ikinci devresinde daha iyi oyun sergiledi. Ligdeki 15 karşılaşmada 29 gol bulan Fenerbahçe, karşılaşmaların genelinde etkili olmayı bildi. Mücadelelerin ilk yarılarında 16 gol atan sarı-lacivertli takım, ikinci devrede ise 13 kez fileleri havalandırdı. İlk 15 dakikada 4 gol bulan Fenerbahçe, sonraki 15 dakikada 6 kez gol sevinci yaşadı. 31 ile 45. dakikalar arasında yine 6 gole imza atan sarılacivertli ekip, ikinci yarının ilk 15 dakikasında bir gol atabildi. Fenerbahçe, ikinci yarıya tutuk başlasa da 61 ile 75. dakikalar arasında 5 gol attı. Sonraki 15 dakikada fileleri 6 kez havalandıran sarı-lacivertli takım, bir kez de uzatma dakikasında gol attı.
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