Genç Ferdi hırs küpü

Son haftalarda formunu artıran ve kadroda yer bulmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, derbiye de iddialı bileniyor.

Son haftalarda formunu artıran ve kadroda yer bulmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, derbiye de iddialı bileniyor. Genç futbolcu, görev alması halinde Beşiktaş'a gol atmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Yanal'ın Ferdi'yi ilk onbirde sahaya sürebileceği belirtiliyor.