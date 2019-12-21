21 Aralık 2019, Cumartesi
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Genç Ferdi hırs küpü
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Son haftalarda formunu artıran ve kadroda yer bulmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, derbiye de iddialı bileniyor.
Son haftalarda formunu artıran ve kadroda yer bulmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, derbiye de iddialı bileniyor. Genç futbolcu, görev alması halinde Beşiktaş'a gol atmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Yanal'ın Ferdi'yi ilk onbirde sahaya sürebileceği belirtiliyor.
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