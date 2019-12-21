21 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Genç Ferdi hırs küpü

Genç Ferdi hırs küpü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Son haftalarda formunu artıran ve kadroda yer bulmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, derbiye de iddialı bileniyor.

Son haftalarda formunu artıran ve kadroda yer bulmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, derbiye de iddialı bileniyor. futbolcu, görev alması halinde Beşiktaş'a gol atmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Yanal'ın Ferdi'yi ilk onbirde sahaya sürebileceği belirtiliyor.

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