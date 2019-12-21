21 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Koltuğu gidebilir!

Koltuğu gidebilir!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Ersun  yarın bu 3'lüye görev vermesi halinde büyük risk alacak. İyi oynarlar ve 3 puan gelirse sorun yok. Ancak olası puan kaybında fatura Yanal'a kesilecek.

Ersun yarın bu 3'lüye görev vermesi halinde büyük risk alacak. İyi oynarlar ve 3 puan gelirse sorun yok. Ancak olası puan kaybında fatura Yanal'a kesilecek. Şimdiye kadar yaşanan kayıplar ve son yenilgisi ile krdesi dolduğu için belki de hoca koltuğundan olacak. Tecrübeli çalıştırıcı bu nedenle kadro konusunda ince eleyip sık dokuyor.

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