21 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.12.2019

maçının hazırlıklarına devam edildi. 'nde oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler son idmanını bugün gerçekleştirip tesislerde kampa girecek.

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