Derbiler bayramdır
İdari menajer Volkan Ballı, derbilerin bir bayram olduğunu söyledi, "Mutlu bir bayram geçirmek için kazanmak istiyoruz" dedi.
İdari menajer Volkan Ballı, derbilerin bir bayram olduğunu söyledi, "Mutlu bir bayram geçirmek için kazanmak istiyoruz" dedi. Taraftarları pazar günü Ülker Stadı'na davet eden Ballı, "Onlar takımın itici gücü. İlk dakikadan son dakikaya kadar destek bekliyoruz. Futbolcunun en ufak hatasında bile destek olsunlar. Oyuncularımız hazır. Zaten ortam onları bu maça motive ediyor. Başkanımızdan en altta çalışan kişiye kadar kulüp olarak kazanmak için mücadele edeceğiz ve kazanacağız" ifadelerini kullandı. Kupayı da değerlendiren Ballı, "İyi kura çektik. Kayserispor bizi 1-0 yenmişti ama o maçı 5-1 kazanabilirdik" diye konuştu.
ARTIK ESKİ LİG DEĞİL
Ballı, puan kayıpları için de, "Herkes bunlara alışmalı. Lig çok değişti. Sonuncu takım, liderden puan alabiliyor. Eskiden yarış 3 büyükler arasında geçerdi şimdi öyle değil. Ama biz sonunda bizim şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı