21 Aralık 2019, Cumartesi
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Bu taraftar için yenin
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Sarı-lacivertli taraftarlar dün Samandıra’ya çıkarma yaptı. Meşaleler+tezahüratlarla idmanı maç havasına çeviren ‘12. Adam’, derbi öncesi futbolculara moral verip, galibiyet sözü aldı.
Fenerbahçe'nin dünkü idmanını taraftarlar da izledi. Tesislere gelen sarı-lacivertliler, tezahüratlar ve meşaleler ile takıma derbi öncesi moral yükledi. Oyuncuları tek tek çağırıp alkışlayan taraftarlar, kaptan Emre Belözoğlu'na çiçek verip hem derbi galibiyeti hem de şampiyonluk için söz aldı.
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