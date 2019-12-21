21 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bu taraftar için yenin

Bu taraftar için yenin
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Sarı-lacivertli taraftarlar dün Samandıra’ya çıkarma yaptı. Meşaleler+tezahüratlarla idmanı maç havasına çeviren ‘12. Adam’, derbi öncesi futbolculara moral verip, galibiyet sözü aldı.

Fenerbahçe'nin dünkü idmanını taraftarlar da izledi. Tesislere gelen sarı-lacivertliler, tezahüratlar ve meşaleler ile takıma derbi öncesi moral yükledi. Oyuncuları tek tek çağırıp alkışlayan taraftarlar, kaptan Emre Belözoğlu'na çiçek verip hem derbi galibiyeti hem de şampiyonluk için söz aldı.

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