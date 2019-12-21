Sarı-lacivertliler savunmada da aynı

Kanarya, savunmada da her iki yarıda birbirine yakın performans gösterdi. Maçların ilk yarılarında 10 gol yiyen sarı- lacivertli ekip, ikinci devrelerde ise kalesinde 9 gol gördü.

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savunmada da her iki yarıda birbirine yakın performans gösterdi. Maçların ilk yarılarında 10 gol yiyen sarı- lacivertli ekip, ikinci devrelerde ise kalesinde 9 gol gördü. Fenerbahçe, ilk yarının 15 dakikalık bölümlerinde üçer gol yedi. İkinci devrenin ilk 15 dakikasında 4 gole engel olamayan sarı-lacivertliler, sonraki 15 dakikalık bölümde 3 gol yedi. Fenerbahçe, maçların son 15 dakikasında ise rakiplerinin bir golüne engel olamadı. Kanarya, her iki devrenin uzatma dakikalarında ise birer gol yedi.