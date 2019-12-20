20 Aralık 2019, Cuma
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Kadıköy'den çıkış yok!
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'a uzun süredir galibiyet sevinci yaşatmıyor. Fenerbahçe, pazar günü konuk edeceği siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 17 Nisan 2005'te alırken, daha sonra oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'a uzun süredir galibiyet sevinci yaşatmıyor. Fenerbahçe, pazar günü konuk edeceği siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 17 Nisan 2005'te alırken, daha sonra oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Galatasaray'a ise Kadıköy'de 22 Aralık 1999'da kaybeden Kanarya, daha sonra oynanan 23 maçın 15'ini kazandı, 8'inden beraberlikle ayrıldı.
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