Kadıköy'den çıkış yok!

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'a uzun süredir galibiyet sevinci yaşatmıyor. Fenerbahçe, pazar günü konuk edeceği siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 17 Nisan 2005'te alırken, daha sonra oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'a uzun süredir galibiyet sevinci yaşatmıyor. Fenerbahçe, pazar günü konuk edeceği siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 17 Nisan 2005'te alırken, daha sonra oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Galatasaray'a ise Kadıköy'de 22 Aralık 1999'da kaybeden Kanarya, daha sonra oynanan 23 maçın 15'ini kazandı, 8'inden beraberlikle ayrıldı.