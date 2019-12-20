20 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kaptan Emre hazır kıta!

Kaptan Emre hazır kıta!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.12.2019

ile oynanan son lig maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Emre Belözoğlu, derbi öncesi hazır kıta... O maçta kırık kaburgasının çok ağrıdığını belirten 39'luk kaptan, "Dayanamayıp oyundan çıkmıştım. Şu an bir sıkıntım yok. Hocamızın görev vermesi halinde karşısında yine elimden geleni sahada vereceğim" diye konuştu.

ile oynanan son lig maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Emre Belözoğlu, derbi öncesi hazır kıta... O maçta kırık kaburgasının çok ağrıdığını belirten 39'luk kaptan, "Dayanamayıp oyundan çıkmıştım. Şu an bir sıkıntım yok. Hocamızın görev vermesi halinde karşısında yine elimden geleni sahada vereceğim" diye konuştu.

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