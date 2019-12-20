20 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de kaptan Emre hazır kıta!
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Sivasspor ile oynanan son lig maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Emre Belözoğlu, derbi öncesi hazır kıta... O maçta kırık kaburgasının çok ağrıdığını belirten 39'luk kaptan, "Dayanamayıp oyundan çıkmıştım. Şu an bir sıkıntım yok. Hocamızın görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında yine elimden geleni sahada vereceğim" diye konuştu.
Sivasspor ile oynanan son lig maçında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Emre Belözoğlu, derbi öncesi hazır kıta... O maçta kırık kaburgasının çok ağrıdığını belirten 39'luk kaptan, "Dayanamayıp oyundan çıkmıştım. Şu an bir sıkıntım yok. Hocamızın görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında yine elimden geleni sahada vereceğim" diye konuştu.
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