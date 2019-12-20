20 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Rodriguez transferinde flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin Rodriguez transferinde flaş gelişme!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Ocak ayında sol beke takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Ricardo Rodriguez'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Milan'ın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye kiralık olarak gidebileceğini yazdı.

Ocak ayında sol beke takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Ricardo Rodriguez'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Milan'ın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye kiralık olarak gidebileceğini yazdı.

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