Fenerbahçe'nin Rodriguez transferinde flaş gelişme!

Ocak ayında sol beke takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Ricardo Rodriguez'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Milan'ın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye kiralık olarak gidebileceğini yazdı.

Ocak ayında sol beke takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Ricardo Rodriguez'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Milan'ın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye kiralık olarak gidebileceğini yazdı.