Fenerbahçe 4 eksikle çalıştı

İstanbulspor ile önceki gün kupa maçına çıkan Fenerbahçe, hız kesmeden Beşiktaş sınavının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde İstanbul'a karşı oynayan isimler yenileme idmanı yaptı.

İstanbulspor ile önceki gün kupa maçına çıkan Fenerbahçe, hız kesmeden Beşiktaş sınavının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde İstanbul'a karşı oynayan isimler yenileme idmanı yaptı. Sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali ve Zajc, takımdan ayrı çalışırken, Sadık'ın tedavisi devam etti.