20 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 4 eksikle çalıştı

Fenerbahçe 4 eksikle çalıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.12.2019

İstanbulspor ile önceki gün kupa maçına çıkan Fenerbahçe, hız kesmeden sınavının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde İstanbul'a karşı oynayan isimler yenileme idmanı yaptı.

İstanbulspor ile önceki gün kupa maçına çıkan Fenerbahçe, hız kesmeden sınavının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde İstanbul'a karşı oynayan isimler yenileme idmanı yaptı. Sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali ve Zajc, takımdan ayrı çalışırken, Sadık'ın tedavisi devam etti.

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