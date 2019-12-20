20 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe 4 eksikle çalıştı
Giriş Tarihi: 20.12.2019
İstanbulspor ile önceki gün kupa maçına çıkan Fenerbahçe, hız kesmeden Beşiktaş sınavının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde İstanbul'a karşı oynayan isimler yenileme idmanı yaptı.
İstanbulspor ile önceki gün kupa maçına çıkan Fenerbahçe, hız kesmeden Beşiktaş sınavının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde İstanbul'a karşı oynayan isimler yenileme idmanı yaptı. Sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali ve Zajc, takımdan ayrı çalışırken, Sadık'ın tedavisi devam etti.
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