20 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde ya Deniz ya Ferdi!

Ya Deniz ya Ferdi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de en çok konuşulan konulardan biri kadro... Eksiklerin çok olduğu haftada teknik heyetin işi zorlaşırken, savunma ve orta alanda önemli değişiklikler olacak.

Zanka'nın tartışıldığı dönemde sarı-lacivertlilerin savunmanın göbeğinde Serdar-Jailson ikilisiyle oynaması bekleniyor. Sakat Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte Dirar, cezalı Rodrigues'in yerine de sol önde Tolga Ciğerci'nin derbine sahne alacağı belirtiliyor. İlk yarıyı kapatan Moses'ın yerine ise sağ kanatta iki aday var: Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu... Teknik direktör 'ın çıkışta olan iki oyuncu arasında kararsız kaldığı ve bugün yapılacak son taktik idmanın ardından derbi 11'ini şekillendirmesi bekleniyor.

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