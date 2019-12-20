20 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Adana’da kritik maç

Adana’da kritik maç
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.12.2019

1. Lig'de 16. haftanın perdesi Adana'da açılıyor. Üst sıraları isteyen Demirspor, Ümraniye'yi ağırlıyor. 19.00'daki maç beIN Max 1'den yayınlanacak.

1. Lig'de 16. haftanın perdesi Adana'da açılıyor. Üst sıraları isteyen Demirspor, Ümraniye'yi ağırlıyor. 19.00'daki maç beIN Max 1'den yayınlanacak.
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