20 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin silahı Muriç!

Fenerbahçe'nin silahı Muriç!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriç, Beşiktaş derbisinde de takımının en önemli kozu olacak. Forma giydiği 14 Süper Lig maçında 9 gol, 2 asistlik performans sergileyen Kosovalı futbolcu, teknik direktör 'ın güvendiği isimlerin başında geliyor.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki forvetin gol attığı 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşarken, Yanal da bu oyuncusunun ceza sahasında daha çok topla buluşturulmasını istiyor. Tecrübeli hoca, özellikle kanat oyuncularından isabetli ortalar bekliyor.

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