Fenerbahçe'nin silahı Muriç!

Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriç, Beşiktaş derbisinde de takımının en önemli kozu olacak. Forma giydiği 14 Süper Lig maçında 9 gol, 2 asistlik performans sergileyen Kosovalı futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın güvendiği isimlerin başında geliyor.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki forvetin gol attığı 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşarken, Yanal da bu oyuncusunun ceza sahasında daha çok topla buluşturulmasını istiyor. Tecrübeli hoca, özellikle kanat oyuncularından isabetli ortalar bekliyor.