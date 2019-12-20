20 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin silahı Muriç!
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriç, Beşiktaş derbisinde de takımının en önemli kozu olacak. Forma giydiği 14 Süper Lig maçında 9 gol, 2 asistlik performans sergileyen Kosovalı futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın güvendiği isimlerin başında geliyor.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki forvetin gol attığı 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşarken, Yanal da bu oyuncusunun ceza sahasında daha çok topla buluşturulmasını istiyor. Tecrübeli hoca, özellikle kanat oyuncularından isabetli ortalar bekliyor.
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