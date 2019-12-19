20 Aralık 2019, Cuma
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Slimani'ye bu kez tepki!
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Fenerbahçe sonrası gittiği Monaco'da ligde 11 maçta 6 gol+7 asist üreterek patlama yapan İslam Slimani, kupada kaçırdığı penaltıyla bu kez tepki çekti. Lille'e 3-0 yenilerek elendikleri maçta penaltıyı kaleciye teslim eden İslam için L'Equipe, "Slimani, kötü kullandığı penaltıda Jardim'i geçemedi. Zaman zaman oldukça saçma hareketler yaptı" dedi.
Fenerbahçe sonrası gittiği Monaco'da ligde 11 maçta 6 gol+7 asist üreterek patlama yapan İslam Slimani, kupada kaçırdığı penaltıyla bu kez tepki çekti. Lille'e 3-0 yenilerek elendikleri maçta penaltıyı kaleciye teslim eden İslam için L'Equipe, "Slimani, kötü kullandığı penaltıda Jardim'i geçemedi. Zaman zaman oldukça saçma hareketler yaptı" dedi.
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