20 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Slimani'ye bu kez tepki!

Slimani'ye bu kez tepki!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Fenerbahçe sonrası gittiği Monaco'da ligde 11 maçta 6 gol+7 asist üreterek patlama yapan İslam Slimani, kupada kaçırdığı penaltıyla bu kez tepki çekti. Lille'e 3-0 yenilerek elendikleri maçta penaltıyı kaleciye teslim eden İslam için L'Equipe, "Slimani, kötü kullandığı penaltıda Jardim'i geçemedi. Zaman zaman oldukça saçma hareketler yaptı" dedi.

Fenerbahçe sonrası gittiği Monaco'da ligde 11 maçta 6 gol+7 asist üreterek patlama yapan İslam Slimani, kupada kaçırdığı penaltıyla bu kez tepki çekti. Lille'e 3-0 yenilerek elendikleri maçta penaltıyı kaleciye teslim eden İslam için L'Equipe, "Slimani, kötü kullandığı penaltıda Jardim'i geçemedi. Zaman zaman oldukça saçma hareketler yaptı" dedi.

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