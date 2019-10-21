Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Hasan Ali döndü

Fenerbahçe'de sezon başı kampında sakatlanan Serdar Aziz ile Hasan Ali Kaldırım 148 gün sonra 11'de döndü. Sakatlığını atlatan Garry Rodrigues de 2 maç aradan sonra takıma dahil oldu ve ilk 11'de sahaya çıktı.

Kanarya'da sezon başı kampında sakatlanan Serdar Aziz ile Hasan Ali Kaldırım 148 gün sonra 11'de döndü. Sakatlığını atlatan Garry Rodrigues de 2 maç aradan sonra takıma dahil oldu ve ilk 11'de sahaya çıktı. İlk haftaki Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı. İki isim sonuna kadar oynarken Garry 90+3'te çıktı.