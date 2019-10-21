Fenerbahçe'nin gol canavarı geri döndü

Galatasaray ve Antalya maçlarında etkisiz kalan Kosovalı yıldız, dün sahneye çıktı. 25 yaşındaki yıldız, sahada basmadık yer bırakmazken, bir de gol attı.

Sezona süper bir başlangıç yapan Muriç, son haftalarda ise beklentilerin altında kalmıştı. Kosovalı futbolcu, dün akşam sahneye çıktı. Üst üste oynanan Galatasaray ve Antalya maçlarında etkisiz kalan 25 yaşındaki futbolcu, Denizlispor karşısında suskunluğunu bozdu. Sahada basmadık yer bırakmayan ve birçok pozisyonda savunmaya da destek veren yıldız oyuncu, başarılı futbolunu bir de golle taçlandırdı.



Karşılaşmanın 62. dakikasında Denizlispor ağlarını havalandıran Vedat Muriç, farkı ikiye çıkaran golü attı. Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan 1.94'lük forvet, Süper Lig'deki gol sayısını da 4'e çıkardı. Maçın ardından kazandıkları için mutlu olan Muriç, "Attığım golden çok kazanmamız önemliydi. Daha farklı da kazanabileceğimiz bir maçtı. İnanıyorum ki, yeni bir galibiyet serisiyle yükselişimiz sürecek" diye konuştu.



TOLGA KURTARICI OLDU

Tolga Ciğerci, bu sezon vazgeçilmezler arasına girdi. 8 haftada da forma giyen Tolga, dün perdeyi açan isimdi. Bu sezon orta alanın dışında eksikler nedeniyle sol kanatta da görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, dün ise maça sağ kanatta başladı. Tolga, Deniz'in oyuna girmesinden sonra orta alanda görev yaptı.