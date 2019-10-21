21 Ekim 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 12'den vurdu

Fenerbahçe 12'den vurdu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Rakiplerinin kazandığı haftada yara almak istemeyen Fenerbahçe, Horoz’u Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç’in golleriyle mağlup etti. Kanarya puanını 14’e yükseltti.

Sarı-lacivertliler, milli aradan galibiyetle döndü... Antalya yenilgisiyle milli maç arasına giden Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına farklı bir kadroyla çıktı. Sakatlıklarını atlatan , Hasan Ali ve Rodrigues'in döndüğü Fenerbahçe 39'da öne geçti. Sağdan Isla'nın ortasına Vedat Muriç muhteşem yükseldi. Kosovalı'nın kafası direkten döndü. Topu takip eden Tolga Ciğerci ağları havalandırdı: 0-1.

EMRE'DEN MÜTHİŞ ASİST
62'de Emre Belözoğlu harika işler yaparak golün hazırlayıcısı oldu. Sackey'ye baskı yapan tecrübeli futbolcu, topu kazandıktan sonra ceza sahasına girdi ve Vedat Muriç'e çıkardı. Muriç gelen topu içeri vurdu: 0-2. 73'te Denizli farkı 1'e indirdi. Solda topla buluşan Aissati içeri ortaladı, iyi yükselen Oscar Estupinan, boşa çıkan Altay'ın yanından kafayla gol attı: 1-2. Fener puanını 14'e yükseltmeyi bildi.

KOÇ: ZEVKSİZ BİR MAÇ OLDU
Fenerbahçe Başkanı maç sonu şöyle konuştu: "Zevksiz bir maçtı, ortada bir karşılaşmaydı. İki türlü de olabilirdi skor, biz kazandık, birkaç vites daha artırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi artıracağımızı düşünüyorum."

MİNİK TARAFTARDAN MÜTHİŞ HAREKET
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Denizli'de teknik heyet ve oyuncularla buluştuktan sonra minik taraftar Mehmet Eren Sayın bir araya geldi. Minik taraftar, babasından alıp biriktirdiği harçlıkları Başkan Koç'a bir zarf içerisinde vererek Fener Ol kampanyasına destek oldu.

ERSUN YANAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör , 1-0 yenildikleri maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Nabil Dirar, Max Kruse ile Jailson, Denizli'de forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Dirar ve Kruse kadroda yer almazken, Jailson yedekti. Bu isimlerin yerine ile Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'e ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Nabil Dirar, Max Kruse ile Jailson, Denizli'de forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Dirar ve Kruse kadroda yer almazken, Jailson yedekti. Bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım ile Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'e ilk 11'de yer aldı.

Denizlisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Yeşil-siyahlılar Türk bayraklarıyla koreografi yaparak görsel şölen sundu. Maraton tribününde de "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev bayrak açıldı. İki kulübün başkanı maçı protokol tribününden takip etti. Yeni teknik direktör Özdilek maç öncesi tribünlere çağrıldı.

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