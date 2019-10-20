Max Kruse'den takıma ve taraftar mesaj gönderdi

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Alman yıldız Max Kruse, sosyal medya hesabından takıma ve taraftar mesaj gönderdi.

Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Alman yıldız futbolcu Max Kruse karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kruse maç öncesi sosyal medya hesabından takıma destek mesajı paylaştı. Alman futbolcu "Takımıma destek olamadığım için çok üzgünüm. Bu sefer evden destekleyeceğim, haydi beyler" paylaşımı yaptı.