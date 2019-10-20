20 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Max Kruse'den takıma ve taraftar mesaj gönderdi

Max Kruse'den takıma mesaj!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'in 8. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan 'de Alman yıldız , hesabından takıma ve taraftar mesaj gönderdi.

'in 8. haftasında bu akşam Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Alman yıldız futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kruse maç öncesi hesabından takıma destek mesajı paylaştı. Alman futbolcu "Takımıma destek olamadığım için çok üzgünüm. Bu sefer evden destekleyeceğim, haydi beyler" paylaşımı yaptı.

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