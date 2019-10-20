Fenerbahçe yeni sayfa açmak istiyor

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Sakatlarının bir kısmına kavuşan Kanarya, deplasmanda kazanıp ligdeki kayıplarını telafi etmek+çıkışa geçmek istiyor. Horoz’da da hedef galibiyet.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. VAR odasında Arda Kardeşler yer alacak. Milli ara öncesi oynadığı son karşılaşmada Antalyaspor'a evinde 1-0 yenilen Kanarya, kazanıp kayıplarını telafi etmeyi ve yeni bir çıkış başlatmayı hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncuları ile yaptığı toplantıda galibiyetten başka bir sonucu düşünmemelerini istedi. Tecrübeli hoca, Yukatel Denizlispor'un da yeni teknik patronu Mehmet Özdilek ile iyi bir başlangıç yapmak isteyeceğini belirterek, 'dikkatli olun' uyarısında bulundu. Horozlar, ilk 7 maçta 8 puan topladı.



Kanarya'nın 87 golüne, Denizlispor 33 golle yanıt verdi. İki takım en son 2009-10 sezonunda ligde karşılaştı. Fenerbahçe deplasmanda 2-0, Kadıköy'de 3-1 kazandı.



Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapıtğı son 10 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. (7 mağlubiyet, 3 beraberlik). Kanarya rakibi karşısında son 6 maçta tulum çıkardı.



HAZIRLIKLAR TAMAM

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde top kapma ve pas çalışmaları ile taktik organizasyonlar gerçekleştirildi. Tedavisi devam eden Nabil Dirar ile kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Alman yıldız Max Kruse, antrenmana katılmadı.



İŞTE DENİZLİ KAFİLESİ

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses, Vedat Muric ve Mevlüt Erdinç.