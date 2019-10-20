20 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Kulüpler Birliği'nden skandal paylaşım

Kulüpler Birliği'nden skandal paylaşım
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 Giriş Tarihi: 20.10.2019

'ta 'ın yerine gelecek yeni başkan için seçimler devam ederken, 'nin henüz sandık sayımları tamamlanmadan 'yi önce tebrik edip sonra paylaşımı kaldırması tepki çekti.

'ta saat 10.30'da başlayan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sürüyor.

, ve Hürser Tekinoktay, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı olabilmek için kıyasıya yarışıyor.

Seçimde ilk 4 sandığın sayımı tamamlanırken, 'nden tepki çeken bir paylaşım geldi.

Kulüpler Birliği'nin resmi sosyal medya hesabından, ilk 4 sandıkta 310 oy farkla önde bulunan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eden bir paylaşım geldi.

Sayımın henüz tamamlanmadan böyle bir paylaşımın yapılması dikkat çekerken, gönderi kısa bir sürede hemen kaldırıldı.

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