Kulüpler Birliği'nden skandal paylaşım

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın yerine gelecek yeni başkan için seçimler devam ederken, Kulüpler Birliği'nin henüz sandık sayımları tamamlanmadan Ahmet Nur Çebi'yi önce tebrik edip sonra paylaşımı kaldırması tepki çekti.

Beşiktaş'ta saat 10.30'da başlayan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sürüyor.

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı olabilmek için kıyasıya yarışıyor.

Seçimde ilk 4 sandığın sayımı tamamlanırken, Kulüpler Birliği'nden tepki çeken bir paylaşım geldi.

Kulüpler Birliği'nin resmi sosyal medya hesabından, ilk 4 sandıkta 310 oy farkla önde bulunan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eden bir paylaşım geldi.

Sayımın henüz tamamlanmadan böyle bir paylaşımın yapılması dikkat çekerken, gönderi kısa bir sürede hemen kaldırıldı.