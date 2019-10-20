20 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: Kırığın acısını tercih ederim!

Emre Belözoğlu: Kırığın acısını tercih ederim!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.10.2019

kaptanı Denizlispor galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Kırık var kaburgamda. Çatlak falan yok, kırık. Hem doktorları, hem de kulübümüzün doktorları, iyi bir sağlık ekibimiz var. Bunu bir ajitasyon haline getirmeye gerek yok, oynayabiliyorum. Mağlubiyetin acısı mı, kırığın acısı mı diye sorsanız kırığın acısı derim" dedi

'nin kaptanı , Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu'nun sözleri şöyle:

"Kırık var kaburgamda. Çatlak falan yok, kırık. Hem doktorları, hem de kulübümüzün doktorları, iyi bir sağlık ekibimiz var. Bunu bir ajitasyon haline getirmeye gerek yok, oynayabiliyorum. Mağlubiyetin acısı mı, kırığın acısı mı diye sorsanız kırığın acısı derim. Kazanmak güzel. Bu havayı yakalamak büyük takımların geleneğinde var. İnşallah bu böyle devam eder. Hem takım arkadaşlarım hem taraftarlar bana bazen hak etmediğim kadar teveccüh gösteriyorlar. Bu takım oyunu, her takım arkadaşım gibi elimden geleni yapıyorum. Biraz daha tecrübeli olduğum için organizasyon anlamında belki daha fazla yardımcı oluyorum. Ben çıktıktan sonra da sadece 1 pozisyon oldu. Şanssızlığımız belki de yeni hocaları olması. Denizli'nin her zaman ligde olması lazım. İnşallah sahamızda da iyi oynayıp taraftarın istediğini veririz."

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