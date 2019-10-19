19 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Nando de Colo: Böyle devam

Nando de Colo: Böyle devam
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Fenerbahçe Beko'nun Baskonia'yı yendiği maçta 39 sayı kaydederek yıldızlaşan Nando de Colo, "Harika hissediyorum. Yürümeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Baskonia maçında 39 sayı atarak Fenerbahçe Beko'yu galibiyete taşıyan Nando de Colo, Avrupa Ligi'nde kariyer sayı rekorunu kırdı. Daha önce CSKA formasıyla Valencia deplasmanında 30 sayı atan Fransız yıldız, "Harika hissediyorum. İki mağlubiyetten sonra ilk kazanç güzel oldu. Yürümeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Devleri solladı
Bu sezon hücum istatistikleri ile dikkat çeken F.Bahçe, efektif olarak topa sahip olmada yüzde 67.2'lik oranıyla Avrupa'daki 35 lig arasında en iyi ikinci takım oldu. Kanarya'yı sadece Leverkusen (yüzde 67.3) geçti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 10 haftanın 5'inde bu kategoride zirvede yer almıştı.
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