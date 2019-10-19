19 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Tolgay: 3 puanı alacağız

Tolgay: 3 puanı alacağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.10.2019

, evlerindeki maçında yaşadıklarını söyledi. “ deplasmanında 3 puanı mutlaka alacağız” dedi.

'nin orta sahasındaki futbolcusu , evlerinde kaybettikleri maçının 'yol kazası' olduğunu söyledi. 29 yaşındaki oyuncu "Konsantrasyonumuz tam. 'u yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Biz maçlarımızı kazanarak zirveye tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tolgay, 'deki takımları birbirine çok yakın olduğunu belirterek "Her an dikkatli olmalısınız. En ufak bir ciddiyet kaybında ceza kesiyorlar. Her maça aynı önemi vermeliyiz" diye konuştu.
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