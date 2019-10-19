19 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Brezilya’yı geçeriz

Brezilya’yı geçeriz
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Serhat Pekmezci, "Bir gün oyuncu yetiştirmede 'yı bile geçebiliriz. Fenebahçe bu alanda birçok kulübe rol model olacak, göreceksiniz" diye konuştu.

Serhat Pekmezci öz kaynakları doğru harcadıkları taktirde önemli gençler yetiştireceklerini söyledi. İddialı konuşan Pekmezci "Bir gün oyuncu yetiştirmede 'yı bile geçebiliriz. Fenerbahçe bu alanda birçok kulübe rol model olacak, göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

COMOLLI İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Serhat Pekmezci, "Altyapı ile Samandıra arasındaki diyalog nasıl şeklindeki soruya "Damien Comolli ile sürekli temas halindeyiz" yanıtını verdi. Pekmezci "Başkanımız, yöneticilerimiz, hocamız , kaptanımız Emre Belözoğlu hepsi bizimle yakından ilgileniyor. Bu da büyük bir şans. Hep birlikte Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edeceğiz" dedi.

SİLOPİSPOR İLE MAÇ: 6-1

1960 Silopispor U17 altyapı grubu oyuncuları, Fenerbahçe U17 Takımı ile maç yaptı. 'de oynanan mücadeleden Fenerbahçe U17 Takımı, 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Kardeşliğin pekiştiği maçtan sonra iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri sohbet edip, birbirlerine başarı diledi.

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