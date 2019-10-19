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Fenerbahçe'de Emre sevinci
Giriş Tarihi: 19.10.2019
A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrası kaburgasında çatlak meydana gelen ve '1 ay yok' denilen Emre Belözoğlu dün antrenmana çıktı. 39 yaşındaki kaptanın yanı sıra Kruse de takımla çalıştı; yüzler güldü...
FENERBAHÇE'de Yukatel Denizlispor maçı öncesi sevindiren gelişmeler devam ediyor. Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım iyileşerek hafta başında takıma katılmıştı. Sakatlıkları nedeniyle tedavi+özel program uygulanan kaptan Emre Belözoğlu ve Max Kruse de dün takımla birlikte çalıştılar. Sol kaburgasında önce kırık olduğu açıklanan daha sonra ise sadece çatlak olduğu ortaya çıkan Emre 'nin Denizli'de forma giyemeyeceği hatta dönüşünün 1 ayı bulacağı iddia edilmişti. Kruse'nin ise kasık ağrıları bulunuyordu. İki oyuncunun, kadroya alınıp alınmayacağı bugün belli olacak. Grip olan Harun Tekin'in de yer aldığı antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi. Teknik direktör Ersun Yanal, Emre ve Kruse ile özel olarak ilgilendi.
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