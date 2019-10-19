19 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre sevinci

Fenerbahçe'de Emre sevinci
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.10.2019

A 'da yaşadığı sakatlık sonrası kaburgasında çatlak meydana gelen ve '1 ay yok' denilen dün antrenmana çıktı. 39 yaşındaki kaptanın yanı sıra Kruse de takımla çalıştı; yüzler güldü...

FENERBAHÇE'de Yukatel Denizlispor maçı öncesi sevindiren gelişmeler devam ediyor. , Garry Rodrigues ve iyileşerek hafta başında takıma katılmıştı. Sakatlıkları nedeniyle tedavi+özel program uygulanan kaptan ve Max Kruse de dün takımla birlikte çalıştılar. Sol kaburgasında önce kırık olduğu açıklanan daha sonra ise sadece çatlak olduğu ortaya çıkan Emre 'nin 'de forma giyemeyeceği hatta dönüşünün 1 ayı bulacağı iddia edilmişti. Kruse'nin ise kasık ağrıları bulunuyordu. İki oyuncunun, kadroya alınıp alınmayacağı bugün belli olacak. Grip olan 'in de yer aldığı antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi. Teknik direktör , Emre ve Kruse ile özel olarak ilgilendi.
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