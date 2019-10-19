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Fenerbahçe'ye transferde yeşil ışık
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin seaon başında istediği ancak satmadıkları sezon başında vermedikleri Mert Günok, Mahmut ve İrfan Can ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, F.Bahçe'ye sezon başında vermedikleri Mert Günok, Mahmut ve İrfan Can için fikirlerinin değişebileceğini söyledi. Gümüşdağ, "F.Bahçe'den sadece İrfan'la ilgili değil Mahmut ve Mert ile ilgili de teklif aldık. Ama o dönem vermeyi düşünmedik. Hedefe koşan bir takımız. Belki gelecekte farklı bir değerlendirme olabilir" dedi. F.Bahçe'nin İrfan Can için ara transferde bir kez daha nabız yoklayacağı belirtiliyor.
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