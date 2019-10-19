19 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye transferde yeşil ışık

Fenerbahçe'ye transferde yeşil ışık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Başkanı , 'nin seaon başında istediği ancak satmadıkları sezon başında vermedikleri , Mahmut ve ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Medipol Başkanı , F.Bahçe'ye sezon başında vermedikleri , Mahmut ve için fikirlerinin değişebileceğini söyledi. Gümüşdağ, "F.Bahçe'den sadece İrfan'la ilgili değil Mahmut ve Mert ile ilgili de teklif aldık. Ama o dönem vermeyi düşünmedik. Hedefe koşan bir takımız. Belki gelecekte farklı bir değerlendirme olabilir" dedi. F.Bahçe'nin İrfan Can için ara transferde bir kez daha nabız yoklayacağı belirtiliyor.
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