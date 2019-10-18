Fenerbahçe'de Emre ve Kruse antrenmana çıktı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00'deki antrenmana grip olan Harun Tekin ile sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Max Kruse de katıldı. Çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ise çalışmaya katılamadı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak Fenerbahçe, öğle saatlerinde uçakla Denizli'ye hareket edecek.
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