18 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre ve Kruse antrenmana çıktı

Denizli maçı öncesi F.Bahçe'ye müjde!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.10.2019

, 'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde saat 11.00'deki antrenmana grip olan Harun Tekin ile sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Max Kruse de katıldı. Çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ise çalışmaya katılamadı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak , öğle saatlerinde uçakla Denizli'ye hareket edecek.

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