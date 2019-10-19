19 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Adil Rami çok centilmen biri

Adil Rami çok centilmen biri
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Fenerbahçe'nin stoperi 'nin sevgilisi ilişkileri hakkında açıklama yaptı ve Rami'nin çok centilmen biri olduğunu söyledi.

Adil Rami'nin yeni sevgilisi Chloe Sims, Dail Mail'e ilişkileri hakkında konuştu. Sims, "Rami ile ilk buluşmamız harikaydı, hatta mükemmeldi. Kendisi, çok centilmen bir erkek. Zaten bir süredir konuşuyoruz. Dizi çekimlerim bittikten sonra yeniden görüşeceğiz. Kendisinin bana ulaşması ise DM (özel mesaj atma) sayesinde oldu" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Hem şampiyonluk hem Devler Ligi Hem şampiyonluk hem Devler Ligi
Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor... Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor...
G.Saray kazandı zirve karıştı! İşte puan durumu... G.Saray kazandı zirve karıştı! İşte puan durumu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör