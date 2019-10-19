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Baliç: Fenerbahçe'nin yeri bende ayrıdır
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Elvir Baliç, "O dönem başkan Aziz Yıldırım ile konuştum ve söz verdim. Ardından da Fenerbahçe'ye geldim. Bende yeri çok ayrıdır." dedi.
Sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı Elvir Baliç, Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğini vurguladı. Baliç "O dönem başkan Aziz Yıldırım ile konuştum ve söz verdim. Ardından da Fenerbahçe'ye geldim. Bende yeri çok ayrıdır. O statta oynamak ayrı bir duygu. Taraftarlar beni çok sevdi. Fenerbahçe taraftarını asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
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