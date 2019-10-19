19 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Baliç: Fenerbahçe'nin yeri bende ayrıdır

Baliç: Fenerbahçe'nin yeri bende ayrıdır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Fenerbahçe'nin eski yıldızı , "O dönem başkan Aziz Yıldırım ile konuştum ve söz verdim. Ardından da Fenerbahçe'ye geldim. Bende yeri çok ayrıdır." dedi.

Sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı , Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğini vurguladı. Baliç "O dönem başkan Aziz Yıldırım ile konuştum ve söz verdim. Ardından da Fenerbahçe'ye geldim. Bende yeri çok ayrıdır. O statta oynamak ayrı bir duygu. Taraftarlar beni çok sevdi. Fenerbahçe taraftarını asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

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