19 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Hem şampiyonluk hem Devler Ligi

Hem şampiyonluk hem Devler Ligi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Kanarya’nın 31 yaşındaki hücum oyuncusu kariyeriyle ilgili konuştu. Kruse “Profesyonel futbolcu olarak önümde birkaç yıl daha var. ile şampiyon olmak ve Devler Ligi’nde boy göstermek istiyorum” dedi.

Sarı lacivertlilerin sezon başında renklerine bağladığı , açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, futboldan sonraki hayatıyla ilgili henüz net bir karar vermediğini, bu konu hakkında fazla düşünmediğini söyledi. Max Kruse "Profesyonel futbolcu olarak önümde birkaç yıl daha var. Her şeyin ötemsinde ile şampiyon olmak istiyorum. Bu forma ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Yani hedefler bitmiyor" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG ÇOK KALİTELİ

Max Kruse, 'ye gelmeden önce ile ilgili fazla bir bilgi sahibi olmadığını belirtti. Burada forma giydikten sonra hiç de kolay bir ligde oynamadıklarını söyledi. Süper Lig'in hak ettiği değeri ve desteği göremediği söyledi. Alman hücum oyuncusu "Medyanın gösterdiğinden çok daha kaliteli bir ligde mücadele ediyoruz. Statlar hep dolu. 25 milyon taraftarımız var. Para elbette transferde önemli bir faktör ama her şey de değil. Hayattaki en önemli şey para değil" şeklinde konuştu.

VAY CANINA İSTANBUL HA!

"'da uzun yıllar oynadım. Bundesliga artık beni heyecanlandırmıyordu. Yurt dışında oynamak istiyordum ve Fenerbahçe'nin teklifi çok iyiydi. Bir süre teklifi düşündüm ve sonunda "Vay canına. ha... Bu şehirde oynamak harika olur dedim. Hemen yakın arkadaşım ile konuşup bilgi aldım. Ardından da bu kulüpte oynayan ile görüştüm. Damien Comolli ile iletişime geçtikten sonra da transferim noktalandı."

BİR GÜN ALİ KOÇ İLE ÇALIŞABİLİRİM

"Gelecekte neler olacağını hep birliket göreceğiz. Bir gün 'un yanında çalışabilir miyim? Bu soruyu ben de zaman zaman kendime soruyorum. Evet böyle bir şeyi hayal edebiliyorum. Şimdiden bazı iş insanları ile tanıştım. Hayatın farklı alanlarıyla ilgilenmek ve başka insanları dinlemek önemli. İnsanı geliştiriyor."

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