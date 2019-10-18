18 Ekim 2019, Cuma
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Kruse bilmecesi
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumundaki belirsizlik sürüyor. Panzer dün de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Denizlispor maçına yetişmezse Mevlüt’ün 11’e monte edilmesi bekleniyor.
Max Kruse ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Alman yıldız dün de takımdan ayrı çalıştı. Kasığında ağrıları olduğu belirtilen ve sağlık heyeti tarafından kendisine verilen özel programı uygulayan Panzer'in Denizlispor maçında riske edilmeyebileceği gelen haberler arasında. Son karar cumartesi günü yapılacak kontrolden sonra verilecek. Eğer Kruse yetişmezse, Ersun Yanal'ın Mevlüt Erdinç'i ilk onbire monte etmesi bekleniyor.
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