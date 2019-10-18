18 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Kruse bilmecesi

Kruse bilmecesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.10.2019

'de 'nin durumundaki belirsizlik sürüyor. dün de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Denizlispor maçına yetişmezse Mevlüt’ün 11’e monte edilmesi bekleniyor.

ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Alman yıldız dün de takımdan ayrı çalıştı. Kasığında ağrıları olduğu belirtilen ve sağlık heyeti tarafından kendisine verilen özel programı uygulayan 'in Denizlispor maçında riske edilmeyebileceği gelen haberler arasında. Son karar cumartesi günü yapılacak kontrolden sonra verilecek. Eğer Kruse yetişmezse, 'ın 'i ilk onbire monte etmesi bekleniyor.
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