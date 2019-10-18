18 Ekim 2019, Cuma
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Emre’ye yoğun tedavi
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada kaburgasına aldığı darbe sonrası oyundan çıkmıştı. Kaburgasında çatlak meydana gelen Emre'nin tedavisine başlandı.
A Milli Takım'ın Arnavutluk maçında kaburgasına aldığı darbe ile sakatlanan Emre Belözoğlu'nun tedavisine başlandı. Tecrübeli futbolcunun ilk kontrollerinde kaburgasında kırık değil çatlak olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu durumda Emre'nin sahalara dönüşünün daha erken olacağı ifade ediliyor. Kaptan, Denizlispor deplasmanında ise kesin olarak forma giyemeyecek.
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