18 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Emre’ye yoğun tedavi

Emre’ye yoğun tedavi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.10.2019

'nin tecrübeli yıldızı , A 'ın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada kaburgasına aldığı darbe sonrası oyundan çıkmıştı. Kaburgasında çatlak meydana gelen Emre'nin tedavisine başlandı.

A 'ın Arnavutluk maçında kaburgasına aldığı darbe ile sakatlanan 'nun tedavisine başlandı. Tecrübeli futbolcunun ilk kontrollerinde kaburgasında kırık değil çatlak olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu durumda Emre'nin sahalara dönüşünün daha erken olacağı ifade ediliyor. Kaptan, Denizlispor deplasmanında ise kesin olarak forma giyemeyecek.
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