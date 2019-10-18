18 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Isla’dan fedakarlık

Isla’dan fedakarlık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Fenerbahçe'nin Şili Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncusu döndükten sonra 12 saat bile geçmeden Fenerbahçe'nin antrenmanında yer alarak büyük bir fedakarlık sergiledi.

giden oyuncuların tamamı takımla çalışmalara başladı. Danimarka Milli Takımı'ndan dönen Cristian Zanka, U21 Takımı'nda mücadele eden Ferdi Kadıoğlu ve Şili Milli Takımı'nda forma giyen da dünkü antrenmanda yer aldılar. Isla'nın gece saatlerinde 'a geldiği ve 12 saat bile geçmeden antrenmana katıldığı açıklandı.
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