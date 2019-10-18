18 Ekim 2019, Cuma
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Isla’dan fedakarlık
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Fenerbahçe'nin Şili Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncusu Mauricio Isla döndükten sonra 12 saat bile geçmeden Fenerbahçe'nin antrenmanında yer alarak büyük bir fedakarlık sergiledi.
Milli takımlara giden oyuncuların tamamı takımla çalışmalara başladı. Danimarka Milli Takımı'ndan dönen Cristian Zanka, Hollanda U21 Takımı'nda mücadele eden Ferdi Kadıoğlu ve Şili Milli Takımı'nda forma giyen Mauricio Isla da dünkü antrenmanda yer aldılar. Isla'nın gece saatlerinde İstanbul'a geldiği ve 12 saat bile geçmeden antrenmana katıldığı açıklandı.
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