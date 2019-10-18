18 Ekim 2019, Cuma
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"Fenerbahçe'yi eledik dağıldık!"
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Fenerbahçe'yi 2017'de UEFA Avrupa Ligi play-off'unda eleyen Makedonya temsilcisi FK Vardar'ın eski sportif direktöründen o maçlar sonrasıyla ilgili itiraf geldi.
Kanarya, 2017'de UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Vardar'a iki maç kaybedip elenmişti. Vardar'ın eski sportif direktörü Darko Pancev, "Fenerbahçe'yi sürpriz şekilde eledik. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığında kulüp büyük paralar kazandı. Ancak o gelirler maalesef iyi kullanamadı ve dağıldı" diye konuştu.
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