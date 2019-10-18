18 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

"Fenerbahçe'yi eledik dağıldık!"

Fenerbahçe'yi eledik dağıldık!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.10.2019

'yi 2017'de play-off'unda eleyen Makedonya temsilcisi FK 'ın eski sportif direktöründen o maçlar sonrasıyla ilgili itiraf geldi.

Kanarya, 2017'de play-off'unda 'a iki maç kaybedip elenmişti. Vardar'ın eski sportif direktörü Darko Pancev, "'yi sürpriz şekilde eledik. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığında kulüp büyük paralar kazandı. Ancak o gelirler maalesef iyi kullanamadı ve dağıldı" diye konuştu.
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