18 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına tepki

F.Bahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına tepki
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Kulübü, () , 'in 4. haftasındaki Aytemiz maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetmesi kararına saygı duyduklarını ancak katılmadıklarını belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Tahkim Kurulu, bugün yaptığı açıklama ile kulübümüzün maçı ile ilgili yaptığı itiraz başvurusuna cevap vermiş, 'TFF kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir.' diyerek başvurumuzu reddetmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyor, ilgili süreçte karşılaştığımız çelişkiler hakkında, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alper Pirşen'in yarın FBTV'de açıklamalarda bulunacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Programın saati yarın duyurulacaktır."

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