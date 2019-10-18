18 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Comolli & Wenger zirvesi

Comolli & Wenger zirvesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Fenerbahçe Sportif Direktörü , ’daki 22 yıllık kariyerini geçtiğimiz yıl noktalayan ile yemek yedi.

Fenerbahçe'de sürpriz buluşma... Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü , 'in efsane çalıştırıcısı ile bir araya geldi. İkili birlikte yemek yedi. Damien Comolli, Arsenal'de 1996-2004 yılları arasında Wenger'in ekibinde scout olarak görev yapmış ve birçok transferde rol oynamıştı. Samimi bir ortamda geçen yemekte ikilinin hem eski günleri hem de güncel konuları konuştuğu belirtildi. Fransızlar'ın son dönemdeki en önemli teknik adamlarından Wenger geçtiğimiz yıl Arsenal'deki 22 yıllık kariyerini noktalamıştı. 69 yaşındaki teknik direktör, bir süre önce yeterince dinlendiğini ve artık her yerde çalışabileceğini açıklamıştı.
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