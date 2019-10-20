20 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Zajc sürprizi

Fenerbahçe'de Zajc sürprizi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Fenerbahçe'de Denizli maçına bir gün kala Max Kruse'den gelen kötü haber kadro pl anlarını da değiştirdi. Bu sezon ilk kez takımını yalnız bırakacak Alman yıldızın yerine forvet arkasında Miha Zajc forma giyecek.

Fenerbahçe'de Denizli maçına bir gün kala Max Kruse'den gelen kötü haber kadro pl anlarını da değiştirdi. Bu sezon ilk kez takımını yalnız bırakacak Alman yıldızın yerine forvet arkasında Miha Zajc forma giyecek. Bu sezon 3 maçta şans bulan ve 82 dakika sahada kalan Sloven orta saha gol ve asist üretemedi. Stoperde ise Jailson-Serdar Aziz değişikliği yaşanması bekleniyor. Teknik direktör 'ın maçındaki hata nedeniyle Brezilyalı oyuncuyu dinlendireceği gelen haberler arasında. Son karar maç saatinde verilecek. Sağ bekte yine Isla olacak. Savunmanın liderliğini yine Zanka yapacak. Emre'nin yokluğunda atakları organize etme görevi ise Luiz Gustavo'nun olacak.

TOLGA BU KEZ YEDEK
Tolga Ciğerci, 6 hafta sonra yedek soyunacak. Gurbetçi orta saha, eksikler nedeniyle kaptığı formayı bir daha çıkarmamıştı. Rodrigues, Hasan Ali ve Moses'in dönmesi takımda dengeleri değiştirdi. Tolga, son Antalya maçında sol kanatta etkisiz kalınca, devrede oyundan alınmıştı.

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