17 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 Giriş Tarihi: 17.10.2019

Türkiye Federasyonu () , Kulübünün, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

'ndan yapılan açıklamada, " A.Ş.'nin 'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, söz konusu mücadelede "kural hatası" gerekçesiyle TFF Yönetim Kurulu'na yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

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