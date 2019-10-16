16 Ekim 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Adil Rami'den Türkiye'ye, Fransızları kızdıracak destek!

Adil Rami'den Fransızları kızdıracak destek!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.10.2019

A  oyuncularının  H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve  maçlarında verdiği asker selamına Fransa kamuoyundan tepki gelmiş ve konuyla ilgili olarak tarafından disiplin soruşturulması başlatılmıştı. A 'a 'nin Fransız futbolcusu 'den destek geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek amacıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda karşı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesi 'nin yanında saf tuttu. Bu ülkelerden biri de 'ydı.

, A oyuncularının, H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını açıklamıştı. Milli futbolcularımıza ise 'nin Fransız yıldızı 'den destek geldi..

RAMİ'DEN ASKER SELAMLI FOTOĞRAF

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Fransız futbolcu Adil Rami, Instagram profil fotoğrafını asker selamı verdiği fotoğrafını koyarak güncelledi.

Rami'nin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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