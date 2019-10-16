Adil Rami'den Türkiye'ye, Fransızları kızdıracak destek!
Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamına Fransa kamuoyundan tepki gelmiş ve konuyla ilgili olarak UEFA tarafından disiplin soruşturulması başlatılmıştı. A Milli Takım'a Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Adil Rami'den destek geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek amacıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda karşı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesi YPG'nin yanında saf tuttu. Bu ülkelerden biri de Fransa'ydı.
UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını açıklamıştı. Milli futbolcularımıza ise Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Adil Rami'den destek geldi..
RAMİ'DEN ASKER SELAMLI FOTOĞRAF
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Fransız futbolcu Adil Rami, Instagram profil fotoğrafını asker selamı verdiği fotoğrafını koyarak güncelledi.
Rami'nin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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